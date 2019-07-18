Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло

Количество отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве выросло с 51 до 65, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«На настоящий момент 65 случаев отравления. Число увеличивается за счет тех людей, которые употребили продукцию ранее, но до настоящего момента не обращались к врачам, поэтому вряд ли количество госпитализированных будет расти. Сейчас в стационарах остаются 17 человек», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе расследования закрыли производство на Юго-Востоке, два кафе и опечатали 48 вендинговых автоматов.

Напомним, в Москве произошло массовое отравление едой из вендинговых автоматов. Отмечалось, что все заболевшие являются совершеннолетними.