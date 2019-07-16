Массовое отравление едой из автоматов произошло в офисных центрах Москвы

Порядка 30 человек в шести административных округах Москвы отравились, по предварительным данным, едой из вендинговых автоматов, 17 из них госпитализированы, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в шести административных округах по 20 адресам города Москвы управление Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию. Все заболевшие – взрослые. По состоянию на 16 июля, за медицинской помощью обратилось 28 человек, из них госпитализированы в инфекционные стационары 17 человек. Предварительный диагноз госпитализированных – сальмонеллез», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что число отравившихся выросло до 30. Сами пострадавшие утверждают, что покупали еду в вендинговых автоматах Healthy food, расположенных в бизнес-центрах Москвы.

Роспотребнадзор нашел на месте многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и изъял около 3 тонн сырья, которое не было подписано, и готовой продукции и опечатал цех.

Были отобраны пробы сырья и готовой продукции, в ходе расследованиея закрыты 15 вендинговых автоматов в офисах, фитнес-центре и кафе Healthy food в ТЦ «Афимолл Сити».



Напомним, 8 июля заключенные в Таджикистане насмерть отравились хлебом.