Заключенные в Таджикистане насмерть отравились хлебом

В Главном управлении по исполнению уголовных наказаний Таджикистана рассказали, что на юге страны 14 заключенных отравились хлебом, полученным во время этапирования в колонию.

Как рассказали в ведомстве, 120 мужчин и восемь женщин перевозили из Худжанда и Истаравшана в Душанбе и Нурекк. При этом по ходу движения караван шесть раз останавливался.

«В местечке Майхура Варзобского района, вблизи Душанбе, уже вечером, один из заключенных раздал три буханки хлеба 16 заключённым. Через полчаса после его употребления у 16 заключенных, которые находились в кузове автомашины, началась тошнота, головокружение и рвота. Через полчаса, когда автомашина въехала в исправительное учреждение, все 16 человек, употреблявших это хлеб, потеряли сознание», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Врачам удалось спасти лишь двух заключенных, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, хлеб из-за несоблюдения режима хранения был заражен ядовитым плесневым грибком.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что в «Матросской тишине» трое арестованных отравились неизвестным веществом. Один из них умер. Позже выяснилось, что в организме арестантов был обнаружен метадон.

Через несколько дней скончался еще один отравленный заключенный.