Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»

В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с инцидентом, связанным с отравлением неизвестным веществом трех содержащихся в столичном СИЗО-1 обвиняемых, по указанию начальника УФСИН по Москве генерал-майора внутренней службы Сергея Мороза во всех следственных изоляторах региона с сегодняшнего дня будут проводиться внеплановые проверки всех помещений учреждений на наличие запрещенных предметов», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Проверки проводятся с использованием обученных на поиск наркотических веществ служебных собак, пояснили в ведомстве, сообщает РИА «Новости». Также применяются переносные видеорегистраторы, а действия сотрудников дополнительно фиксируются на стационарные камеры наблюдения.

Группы обыска особое внимание уделяют комнатам приема передач, качеству досмотра продуктов питания и вещей и деятельности контрольно-пропускных пунктов.

Проверку начали с «Матросской тишины». По предварительным данным, неустановленное вещество, которым отравились обвиняемые, попало к ним в продуктовой передаче. После этого один из сокамерников погиб, двое других отравились.

По данным СК, речь может идти о некоем наркотике, отмечает агентство.