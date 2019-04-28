От передозировки наркотиками умер еще один арестант «Матросской тишины»

В СИЗО «Матросская тишина» умер еще один арестант, он был госпитализирован после передозировки наркотиками, сообщил осведомленный источник.

«Сегодня утром умер один из госпитализированных подследственных, доставленных из СИЗО-1. Врачи не смогли спасти ему жизнь», – передает слова источника «Интерфакс».

В пятницу стало известно, что в «Матросской тишине» трое арестованных отравились неизвестным веществом. Один из них умер. Позже выяснилось, что в организме арестантов был обнаружен метадон.

По факту отравления заключенных возбуждено дело по трем статьям.