По факту отравления заключенных «Матросской тишины» возбуждено дело

По факту отравления заключенных в СИЗО «Матросская тишина» возбуждено дело по трем статьям, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры города об осуществлении уголовного преследования следственным органом возбуждено уголовное дело о злоупотреблении неустановленными лицами ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Москве должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия, халатность и незаконный сбыт неустановленными лицами наркотического средства в следственном изоляторе», – сказала Нефедова, передает ТАСС.

Между тем, как сообщает «Интерфакс», в организме арестантов, выживших после отравления, был обнаружен метадон. Вещество выявила экспертиза, результаты которой и стали основанием для возбуждения уголовного дела. В ближайшее время будут готовы результаты экспертизы по двум другим заключенным, скончавшимся, предположительно, от отравления наркотиками, говорится в сообщении.

В пятницу стало известно, что «Матросской тишине» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер. После этого УФСИН по Москве начала проверку всех следственных изоляторов.