Число отправившихся едой из автоматов в Москве превысило 50 человек

Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве увеличилось до 51 человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по столице.

В сообщении ведомства указывается, что по состоянию на среду, 17 июля, был зарегистрирован 51 случай заболевания острой кишечной инфекцией, «рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», передает РИА «Новости».

Отмечается, что все заболевшие – взрослые.

«Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что диагноз большинства заболевших – сальмонеллез.

В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в семи административных округах города Москвы управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию.

В ходе расследования по месту производства продукции были установлены «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований».

Кроме того, «санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное», сообщают эксперты. На предприятии не соблюдается поточность технологического процесса, медицинская документация на сотрудников представлена не в полном объеме.

Напомним, в Москве произошло массовое отравление едой из вендинговых автоматов. Сообщалось о госпитализации 23 человек.