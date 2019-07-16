После массового отравления в московских офисах госпитализированы уже 23 человека

После массового отравления готовой продукцией из вендинговых аппаратов в офисных центрах Москвы пришлось госпитализировать уже 23 человека, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

«Всего в больницы департамента здравоохранения поступило 23 человека, двое из которых уже выписаны. В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациент с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии», – рассказала Сметанина.

По ее словам, все госпитализированные пациенты связывают свое состояние «с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов», передает ТАСС.

Ранее было известно о 17 госпитализированных и около 30 отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в московских офисах.