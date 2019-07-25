Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве достигло 95 человек

Согласно последним данным, количество человек, отравившихся в Москве едой из автоматов Healthy food, достигло уже 95.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают фиксировать случаи заболеваний острой кишечной инфекцией у офисных сотрудников, которые приобрели еду в вендинговых автоматах Healthy food, пишет «Интерфакс».

При этом отмечается, что у 60 человек из 95 поставлен диагноз сальмонеллез.

Также сообщается, что за последние пять суток никого из пострадавших не пришлось госпитализировать, а из 37 попавших в больницу москвичей выписаны уже 35.

Напомним, московская сеть автоматов выдачи еды Healthy food приостановила свое производство после массового отравления офисных сотрудников Москвы из вендинговых аппаратов компании.