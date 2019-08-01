Ляшко объединился с Кличко против «зеленой чумы»

Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?

Он начнет выстраивать диалог с Россией

Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

Он еще более усилит политику русофобии

