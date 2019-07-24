Ляшко назвал прошедшие выборы «самыми позорными» в истории

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в украинский парламент самыми позорными в истории страны, а президента Владимира Зеленского – «пародией на диктатора».

Президент Украины Владимир Зеленский, пытается пародировать диктатора, заявил Ляшко в Facebook.

«Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Я и наша команда – в оппозиции к Зеленскому... Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину», – написал Ляшко.

Ранее ЦИК Украины обработал 99,3% протоколов. Партия президента «Слуга народа» получает 43,16% и сохраняет значительный отрыв от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко, которая набирает 13,01%.

Результаты прошедших в воскресенье парламентских выборов на Украине уже называют уникальными и даже шокирующими.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто те люди, которые прошли в новый парламент и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

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