Нефть подешевела на заявлениях главы ФРС США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают начавшееся в среду снижение после того, как заявления главы ФРС США ослабили надежду на череду снижений базовой ставки в стране.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,03% – до 64,38 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,21%, составив 57,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского регулятора как начало длительного цикла снижения ставки. Пауэлл отметил, что снижение ставки было «корректировкой политики в середине цикла». Этот комментарий вызвал у трейдеров предположения, что дальнейшего резкого снижения ставок от регулятора может не произойти.