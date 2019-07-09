En+ Group перерегистрировалась из США в России

Компания En+ Group перерегистрировалась из США на территории России, об этом говорится в сообщении компании.

«Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» проинформировала общество (En+ – прим. ВЗГЛЯД), что, начиная с 9 июля 2019 года общество зарегистрировано в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на сайте компании.

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски.