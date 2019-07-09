Президент поддержал идею уральской студентки о конкурсе для молодых исследователей

«Сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос студентки УрФУ Инны Насчетниковой. Она предложила провести для управленцев в научной сфере конкурс, подобный конкурсу «Лидеры России».

Во вторник, на встрече президента со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ) к главе государства обратилась Инна Насчетникова – победитель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» платформы «Россия – страна возможностей» по направлению «Металлургия» в 2018 году.

«В рамках платформы существует целая линейка конкурсов, флагманом в котором, безусловно, является конкурс «Лидеры России». И мы все следили за его ходом и за тем как молодые управленцы получили возможность проявить себя на серьезных государственных постах. И на мой взгляд, было бы интересно и стратегически верно, если бы подобный конкурс существовал в нашей научно-образовательной среде», – предложила Насчетникова.

Студентка отметила: «Наша сфера имеет ряд особенностей и поэтому управлять в научной или образовательной организации не может просто менеджер. Ведь надо понимать специфику, важно разбираться в области исследований и на очень достойном уровне. И кроме этого важно иметь авторитет в научном сообществе». Насчетникова обратилась к президенту с вопросом: «Как вы, Владимир Владимирович, смотрите на то, чтобы организовать подобный конкурс для молодых сотрудников научных и образовательных организаций?».

«Идея хорошая, только нужно определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами, – ответил президент. – Вот в конкурсах «Лидеры России», как вы наверное уже заметили, мы стараемся людей, которые показывают хорошие результаты, продвигать соответствующим образом. И здесь тоже нужно будет выстроить эту работу. Но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная. Хорошее предложение. Попробуем реализовать вместе с вами».

Добавим, что помимо встречи со студентами и аспирантами УрФУ, в программу посещения президента входил осмотр экспозиции информационных разработок. Основной целью поездки главы государства в Екатеринбург было названо посещение Международной промышленной выставки «Иннопром», а также выступление перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS).

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