Путин приехал в Екатеринбург

Президент Владимир Путин прибыл в Екатеринбург, где посетит Международную промышленную выставку «Иннопром» и выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS).

Темой саммита являются природоподобные технологии – биометрический дизайн и бионика, а также их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы, передает ТАСС.

Во второй половине дня Путин посетит УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Там он встретится со студентами и аспирантами, осмотрит экспозицию инновационных разработок.