Российские эскортницы пожаловались на снижение расценок

Девушки, занимающиеся «эскортом», пожаловались в Сети на снижение расценок за свои «услуги», пишут СМИ.

Одна из пользовательниц Сети, назвавшаяся скаутом (менеджером) модельного агентства, на закрытом форуме призналась, что «ценники» в нынешнее время снизились, передает «Ридус».

«По ее словам, если девушка известная (например, имеет популярный аккаунт в Instagram или титулы конкурсов красоты), то сначала ей предлагают 10 тыс. долларов (около 635 тыс. рублей). При этом ценник со временем падает – чем больше на счету девушки поездок и клиентов, тем меньше она получает. Скаут утверждает, что в агентстве, где она работает, половина моделей занимаются эскортом», – отмечает издание.

Менее знаменитые девушки сначала получают по 2-3 тыс. долларов (127-190 тыс. рублей), после чего «ценник» также снижается.