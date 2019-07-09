Эксперт оценил предсказания дефолта США

«США приходится каждый раз оперативно повышать потолок долга и риск роста финансовых проблем в международном развороте остается», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Абзалов, комментируя прогноз американских аналитиков о том, что в сентябре в США может произойти дефолт.

«Если же дефолт все-таки произойдет, то правительство США официально не сможет оплачивать свои долги. С учетом внешнего долга – это приведет к серьезным проблемам в бюджете. Потому что основная расходная часть обеспечивается, в том числе, внешними заимствованиями. Без них обеспечить расходы будет проблематично», – добавил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По его словам, еще 2-3 года назад «дефолт США означал бы дефолт всех».

«Это привело бы к разрушению «карточного домика», потому что держателями американских облигаций является Япония, Китай и Россия до недавнего времени. В этом случае удар был бы серьезным. Но в последнее время создавались системы защиты, и уже через несколько лет дефолт одного из игроков в мире не сможет привести к падению «карточного домика», – сказал экономист.

Однако если же дефолт в США все-таки произойдет – это все равно нанесет немалый ущерб мировому производству, потому что Штаты – большой рынок сбыта китайских и европейских товаров, в том числе энергоносителей, отметил Абзалов. В том числе это скажется и на рынке нефти, так как цена на черное золото во многом определяется на американских биржах, заключил он.

Ранее аналитики вашингтонского Центра двухпартийной политики опубликовали доклад, из которого следует, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября 2019 года.

По данным аналитиков, в первой половине сентября федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно. При этом подчеркивается, что в июле и сентябре минфин США будет продолжать расходовать средства на первоочередные и чрезвычайные меры. Авторы документа подчеркивают, что вашингтонская администрация должна в ближайшее время активизировать переговоры с американским Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.



Напомним, в марте американский министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в профильном комитете Сената не смог назвать размер госдолга.

Госдолг США составляет более 22 трлн долларов.

Отметим, что в конце июня бюджетное управление американского Конгресса сообщило, что к 2049 году госдолг США окажется на уровне 144% ВВП страны.

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