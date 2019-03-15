Глава минфина США не смог назвать размер американского госдолга

Американский министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в профильном комитете Сената не смог ответить на вопрос о размере государственного долга Соединенных Штатов.

Сенаторы спросили министра, превышает ли госдолг США к настоящему времени 25 трлн долларов. «Я не считаю, что эти цифры точны», – приводит его ответ ТАСС.

На просьбу сенаторов озвучить точный размер госдолга страны Мнучин также затруднился ответить. «Мы ответим вам позже по точному показателю», – сказал глава американского финансового ведомства после того, как посовещался с помощниками.

«Постойте, вы, министр финансов, сидите здесь и не знаете размер национального госдолга?» – задалась вопросом сенатор-демократ Кэтрин Кортес Мэсто, представляющая в Сенате штат Невада.

Не услышав ответа, она сказала, что размер госдолга США превышает 20 трлн долларов.

«Скорее 22 трлн долларов, чем 25 трлн долларов», – парировал Мнучин. «Хорошо, пустые слова, пусть будет 22 трлн долларов», – отметила Кортес Мэсто.

Напомним, госдолг США достиг рекордной отметки в 22,1 трлн долларов. Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.