Госдолг США установил новый рекорд

Американский госдолг достиг новой рекордной отметки, превысив 22 трлн долларов, сообщает минфин США.

На вечер 11 февраля госдолг составлял 22,01 трлн долларов, передает ТАСС.

МВФ предсказывает, что в 2023 году госдолг США вырастет до 117% ВВП.

Напомним, за время президентства Дональда Трампа госдолг США вырос более чем на 2 трлн долларов, при этом Трамп обещал, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока.