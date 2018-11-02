Трамп сказал, когда США погасят госдолг

Американский президент Дональд Трамп обозначил срок, к которому Вашингтон полностью погасит государственный долг Соединенных Штатов, достигший рекордной отметки в 21,5 трлн долларов.

По словам Трампа, госдолг США будет полностью погашен к концу его второго президентского срока. Выступая в среду на мероприятии, посвященном увеличению рабочих мест, американский лидер рассказал об огромных задолженностях США, а также добавил, что страна вскоре начнет их выплачивать, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.

Напомним, за 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 трлн долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 трлн долларов. При этом дефицит бюджета США за этот же год вырос на 17% – до 779 млрд долларов.

Между тем Россия стала первой по скорости сокращения внешнего долга среди сопоставимых стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Внешний долг страны сократился на 53 млрд долларов за второй-третий кварталы, опустившись до минимума в 20,4% ВВП.