Россия заняла первое место по скорости сокращения внешнего госдолга

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Китай защитил себя идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...

Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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          Россия заняла первое место по скорости сокращения внешнего госдолга

             25 октября 2018, 12:59
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Россия стала первой по скорости сокращения внешнего долга среди сопоставимых стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), отметила в обзоре экономист банка UBS Анна Задорнова. Внешний долг страны сократился на 53 млрд долларов за второй–третий кварталы, опустившись до минимума в 20,4% ВВП.

          Таким образом, объем внешнего долга России вернулся к уровню середины 2009 года (467 млрд долларов), передает РБК.

          На 1 октября внешний долг (не только госдолг, но и задолженность всех секторов – органов госуправления, ЦБ, банков и нефинансового сектора) составляет 20,4% российского ВВП.

          Кроме России UBS рассматривал Румынию, Чехию, Венгрию, Польшу, Турцию и Южную Африку.

          Задорнова взяла за точку отсчета не конкретную дату, а пиковый уровень задолженности для каждой из стран и то время, которое понадобилось для ее сокращения.

          Анализ продемонстрировал, что России понадобилось около четырех лет, чтобы сократить долг на 36%, с 732,7 млрд долларов на середину 2014 года до 467 млрд долларов на 1 октября 2018 года.

          В то же время Венгрии, которая также активно сокращала свои долги, понадобилось восемь лет, чтобы снизить их на меньшую, чем у России, величину – на 27%.

          Сокращение внешнего долга было ускорено начавшейся в апреле продажей ОФЗ иностранными инвесторами (тогда их доля в бумагах достигла рекордных 34,5%).

          В августе продажи усилились из-за новости о санкционном законопроекте Конгресса США и его дальнейшей публикации.

          По данным на 1 октября, доля иностранных инвесторов в ОФЗ сократилась до 25,8%. По прогнозу UBS, к концу года показатель снизится до 24%, а к концу 2019 года – до 23%.

          Достижению исторического минимума по показателю внешнего долга помог не только финансовый сектор. Так, российские банки снижали объем внешних обязательств с 2014 года, однако последний этап сокращения долга охватил все сектора.

          Наблюдавшееся в первой половине 2018 года увеличение вливаний в ОФЗ компенсировалось выплатами госкомпаний, погашающих свои зарубежные обязательства.

          Отмечается, что внешний долг изменяется не только в объеме, но и в структуре – на место долга, номинированного в долларах, приходит долг в рублях и евро. Рост доли рублевого долга во многом обусловлен притоком иностранного капитала в государственные облигации.

          Последний этап сокращения долга затронул обязательства как в местной, так и в иностранных валютах на фоне ухода нерезидентов с рынка облигаций. В итоге по состоянию на первый квартал 2018 года доля долларов во внешнем долге сократилась примерно до 55 с 60% в июне 2014 года.

          Задорнова указала и на улучшение приемлемого уровня задолженности: отношение выплат к экспорту товаров и услуг упало до 29% во втором квартале с 41% за тот же период годом ранее.

          Этому способствовало подорожание нефти, которое привело к увеличению профицита текущего счета до 5,6% ВВП в третьем квартале. По мнению экономиста, сокращение уровня долга частично могло быть связано с перерегистрацией компаний из офшоров в российской юрисдикции.

          При этом экономист Danske Bank Владимир Миклашевский считает, что лидерство России является вынужденным, так как оно «обусловлено постепенным закрытием для страны рынков капитала с 2014 года – стало занимать или очень дорого, или невозможно в принципе».

          Однако низкий уровень госдолга «придает силы российским финансам, благоприятно влияет на суверенный рейтинг страны».

          Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова также заявила, что Россия «начала агрессивный делеверидж (снижение уровня закредитованности) из-за санкций в 2014 году».

          Это помогло в августе 2018 года, когда все развивающиеся рынки оказались под давлением. С одной стороны, стрессы на финансовых рынках заставляют компании и банки ускорять погашение оставшихся долгов, и это усиливает давление на рубль, но в целом роль долговых выплат как фактора, определяющего динамику рубля, постепенно снижается, считает Орлова.

          В свою очередь, UBS рассматривает сокращение долга как негативный фактор для рубля – несмотря на то, что график погашений внешних обязательств становится менее плотным, дальнейшее уменьшение долга может увеличить чистый отток капитала частного сектора, а это негативно скажется на курсе национальной валюты.

          В данный момент UBS считает рубль недооцененным примерно на 17%, согласно используемой банком модели реального эффективного курса (REER).

          На недооцененность рубля указывают и другие эксперты: например, экономисты JPMorgan считают, что она составляет 15,6%, а аналитики Deutsche Bank – 15%.

          UBS ожидает, что рубль продолжит укрепляться к доллару после сентябрьского ралли и к концу года достигнет отметки 63,5 рубля и 60 рублей за доллар – до конца 2019 года.

          Ранее стало известно, что рубль резко усилил рост к доллару и евро после заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона – он сказал, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России из-за обвинений в применении химоружия.

          До этого в Минфине рассказали о действиях России в случае ввода санкций США против госдолга.


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