Россия заняла первое место по скорости сокращения внешнего госдолга

Россия стала первой по скорости сокращения внешнего долга среди сопоставимых стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), отметила в обзоре экономист банка UBS Анна Задорнова. Внешний долг страны сократился на 53 млрд долларов за второй–третий кварталы, опустившись до минимума в 20,4% ВВП.

Таким образом, объем внешнего долга России вернулся к уровню середины 2009 года (467 млрд долларов), передает РБК.

На 1 октября внешний долг (не только госдолг, но и задолженность всех секторов – органов госуправления, ЦБ, банков и нефинансового сектора) составляет 20,4% российского ВВП.

Кроме России UBS рассматривал Румынию, Чехию, Венгрию, Польшу, Турцию и Южную Африку.

Задорнова взяла за точку отсчета не конкретную дату, а пиковый уровень задолженности для каждой из стран и то время, которое понадобилось для ее сокращения.

Анализ продемонстрировал, что России понадобилось около четырех лет, чтобы сократить долг на 36%, с 732,7 млрд долларов на середину 2014 года до 467 млрд долларов на 1 октября 2018 года.

В то же время Венгрии, которая также активно сокращала свои долги, понадобилось восемь лет, чтобы снизить их на меньшую, чем у России, величину – на 27%.

Сокращение внешнего долга было ускорено начавшейся в апреле продажей ОФЗ иностранными инвесторами (тогда их доля в бумагах достигла рекордных 34,5%).

В августе продажи усилились из-за новости о санкционном законопроекте Конгресса США и его дальнейшей публикации.

По данным на 1 октября, доля иностранных инвесторов в ОФЗ сократилась до 25,8%. По прогнозу UBS, к концу года показатель снизится до 24%, а к концу 2019 года – до 23%.

Достижению исторического минимума по показателю внешнего долга помог не только финансовый сектор. Так, российские банки снижали объем внешних обязательств с 2014 года, однако последний этап сокращения долга охватил все сектора.

Наблюдавшееся в первой половине 2018 года увеличение вливаний в ОФЗ компенсировалось выплатами госкомпаний, погашающих свои зарубежные обязательства.

Отмечается, что внешний долг изменяется не только в объеме, но и в структуре – на место долга, номинированного в долларах, приходит долг в рублях и евро. Рост доли рублевого долга во многом обусловлен притоком иностранного капитала в государственные облигации.

Последний этап сокращения долга затронул обязательства как в местной, так и в иностранных валютах на фоне ухода нерезидентов с рынка облигаций. В итоге по состоянию на первый квартал 2018 года доля долларов во внешнем долге сократилась примерно до 55 с 60% в июне 2014 года.

Задорнова указала и на улучшение приемлемого уровня задолженности: отношение выплат к экспорту товаров и услуг упало до 29% во втором квартале с 41% за тот же период годом ранее.

Этому способствовало подорожание нефти, которое привело к увеличению профицита текущего счета до 5,6% ВВП в третьем квартале. По мнению экономиста, сокращение уровня долга частично могло быть связано с перерегистрацией компаний из офшоров в российской юрисдикции.

При этом экономист Danske Bank Владимир Миклашевский считает, что лидерство России является вынужденным, так как оно «обусловлено постепенным закрытием для страны рынков капитала с 2014 года – стало занимать или очень дорого, или невозможно в принципе».

Однако низкий уровень госдолга «придает силы российским финансам, благоприятно влияет на суверенный рейтинг страны».

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова также заявила, что Россия «начала агрессивный делеверидж (снижение уровня закредитованности) из-за санкций в 2014 году».

Это помогло в августе 2018 года, когда все развивающиеся рынки оказались под давлением. С одной стороны, стрессы на финансовых рынках заставляют компании и банки ускорять погашение оставшихся долгов, и это усиливает давление на рубль, но в целом роль долговых выплат как фактора, определяющего динамику рубля, постепенно снижается, считает Орлова.

В свою очередь, UBS рассматривает сокращение долга как негативный фактор для рубля – несмотря на то, что график погашений внешних обязательств становится менее плотным, дальнейшее уменьшение долга может увеличить чистый отток капитала частного сектора, а это негативно скажется на курсе национальной валюты.

В данный момент UBS считает рубль недооцененным примерно на 17%, согласно используемой банком модели реального эффективного курса (REER).

На недооцененность рубля указывают и другие эксперты: например, экономисты JPMorgan считают, что она составляет 15,6%, а аналитики Deutsche Bank – 15%.

UBS ожидает, что рубль продолжит укрепляться к доллару после сентябрьского ралли и к концу года достигнет отметки 63,5 рубля и 60 рублей за доллар – до конца 2019 года.

Ранее стало известно, что рубль резко усилил рост к доллару и евро после заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона – он сказал, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России из-за обвинений в применении химоружия.

До этого в Минфине рассказали о действиях России в случае ввода санкций США против госдолга.