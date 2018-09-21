В Минфине рассказали о действиях России в случае ввода санкций США против госдолга

Замглавы Минфина Сергей Сторчак назвал безосновательными разговоры о том, что Россия якобы перестанет платить по внешнему и государственному внутреннему долгу в случае введения американских санкций в отношении российских суверенных бумаг.

«Мы как ответственный заемщик намерены аккуратно, своевременно, в необходимых объемах выполнять свои платежные обязательства», – сказал Сторчак в кулуарах конференции «Розничный инвестор», организованном Московской биржей, передает ТАСС.

«Разговоры о том, что в отместку за это (ввод санкций на госдолг России – прим. ВЗГЛЯД) мы не будем платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу, эти разговоры не имеют под собой никакого основания», – добавил замминистра финансов.

Ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что российские власти уже разработали пакет мер на случай введения ограничительных мер со стороны США в отношении госдолга России.

В начале августа группа сенаторов США внесла законопроект, предполагающий введение санкций против госдолга России. Против введения подобных ограничительных мер выступал министр финансов США Стивен Мнучин.