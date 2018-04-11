Глава минфина США выступил против санкций в отношении госдолга России

Министр финансов США Стивен Мнучин выступил против распространения американских санкций на государственный долг России.

Мнучин сделал соответствующее заявление после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Министр рассказал журналистам, что согласен с рекомендациями, указанными в докладе минфина, не распространять санкции на государственный долг России.

Ранее в среду Мнучин заявил, что его ведомство должно с большой осторожностью подходить к введению санкций в отношении России.

Во вторник стало известно, что законопроект о санкциях США в отношении России по делу Скрипаля, представленный членом Палаты представителей от демократов Хоакином Кастро и его коллегой-республиканцем Майком Тернером, дополнили главой о «госдолге России». Законопроект предполагает полный запрет для американских граждан заключать сделки и осуществлять иные операции с компаниями, связанными с государственным долгом России. Среди таких организаций были названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие финучреждения.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему американский минфин был испуган усилением антироссийских санкций.