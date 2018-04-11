Минфин США заявил об осторожном подходе к антироссийским санкциям

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство должно с большой осторожностью подходить к введению санкций в отношении России.

«Нам нужно быть очень осторожными, когда мы вводим санкции. Это очень мощный инструмент. Нам нужно применять его осторожно и вдумчиво», – сказал Мнучин, передает ТАСС.

Министр напомнил, что в пятницу США включили в санкционные списки крупных российских бизнесменов. «И мы продолжим использовать эти полномочия по введению санкций», – отметил он.

Напомним, в пятницу США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.