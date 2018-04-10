В Конгрессе предложили запретить гражданам США операции с банками России

Законопроект о санкциях США в отношении России по делу Скрипаля, представленный членом Палаты представителей от демократов Хоакином Кастро и его коллегой-республиканцем Майком Тернером, дополнили главой о «госдолге России».

Пятая глава законопроекта предполагает полный запрет для американских граждан заключать сделки и осуществлять иные операции с компаниями, связанными с «государственным долгом России», говорится в документе, опубликованном на сайте Конгресса США. Законопроект должен вступить в силу не позднее чем через 90 дней после наложения санкций по делу Скрипаля.

В документе «государственным долгом России» считаются в том числе облигации, выпущенные Центробанком России, Российским фондом национального благосостояния, Российским федеральным казначейством или связанными с ними организациями.

Также граждане США не смогут покупать облигации, выпущенные Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Банком Москвы, Промсвязьбанком, Россельхозбанком и Внешэкономбанком.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал законопроект «актом настоящей экономической войны», передает «Финмаркет».

«Если еще, не дай Бог, американцы решат нанести удар по суверенным бумагам, то не исключено бегство и из суверенных бумаг (помимо происходящего сейчас оттока средств из акций, затронутых санкциями). Но, надеюсь, до этого не дойдет, потому что это настоящая экономическая война – похлеще изоляции, которой подвергался СССР во время «холодной войны», – отметил он.

В пятницу Кастро и Тернер представили законопроект, согласно которому президент США сможет налагать санкции на якобы причастных к делу Скрипаля россиян.