Конгрессмены США предложили ввести санкции против России по делу Скрипаля

Члены Палаты представителей от демократов Хоакин Кастро и его коллега-республиканец Майк Тернер представили законопроект, согласно которому президент США сможет налагать санкции на якобы причастных к делу Скрипаля россиян.

«Российское правительство санкционировало нападение на Сергея и Юлию Скрипаль и полицейского Ника Бэйли в прошлом месяце в Британии, нарушило международное право, что указывает на растущую агрессию Путина и игнорирование международных стандартов поведения», – написали американские конгрессмены в своем заявлении, передает The Hill.

По мнению Кастро и Тернера, США должны поддержать Британию и других международных партнеров в решимости «энергичного отпора».

В законопроекте говорится, что президент сможет решать, против кого вводить санкции. Предполагается, что ограничительными мерами накажут тех, кто причастен к инциденту в Солсбери.

«На агрессивные действия России нужно отвечать силой и решимостью, в том числе с помощью санкций, направленных на предотвращение будущих нападений России на диссидентов, эмигрантов и демократических активистов», – отмечено в заявлении.

Ранее в пятницу США уже объявляли о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в среду сообщал, что в ближайшее время американская администрация планирует принять дополнительные меры против России.