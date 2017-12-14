Глава разведки США пообещал новые меры против России

В ближайшее время американская администрация планирует принять дополнительные меры против России, сообщил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

«Будет сделано больше. И скоро. В дополнение к тому, где мы сейчас находимся. Поэтому я бы просто сказал: следите за развитием событий», – цитирует Коутса ТАСС.

По его словам, меры являются «ответом на злонамеренную российскую деятельность», включая якобы вмешательство в выборы в США. При этом Коутс не стал пояснять, о каких именно новых шагах или санкциях в отношении России идет речь.

Говоря об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, Коутс подтвердил, что Вашингтон, как и Лондон, по-прежнему возлагает ответственность за случившееся на Москву.

В связи с этим глава национальной разведки США подчеркнул, что Запад намерен добиться того, чтобы Россия столкнулась с самыми серьезными последствиями.

«Это почти как последняя соломинка – в плане злонамеренной деятельности, которой россияне занимаются против нас, против наших европейских коллег и союзников», – отметил Дэниел Коутс.

Также он указал, что власти США в этом деле полагаются на информацию, предоставляемую британской стороной.

«Все, что я в действительности могу сказать здесь, заключается в том, что мы получили информацию от британцев относительно того, что, по их мнению, произошло. У нас нет основания считать, что этого не произошло», – сказал Коутс.

Он выразил уверенность, что «лишь у России есть потенциал производства этого конкретного отравляющего вещества нервно-паралитического действия».

«Либо они (россияне, – прим. ВЗГЛЯД) сами это (покушение на Скрипаля, – прим. ВЗГЛЯД) устроили, либо потеряли контроль над ним (упомянутым отравляющим веществом, – прим. ВЗГЛЯД), и это устроил кто-то другой», – отметил Коутс, добавив, что по заявлению премьера Великобритании Терезы Мэй «речь идет об одной из двух этих вещей».

«Но, если смотреть на историю этого, смотреть на злонамеренную деятельность россиян, то несложно прийти к выводу, что россияне по каким-то соображениям стремились послать сигнал другим шпионам, «вернувшимся с холода», – заявил директор национальной разведки США.

Также Коутс, считает, что дело могло заключаться в стремлении российского руководства продемонстрировать силу в преддверии президентских выборов 18 марта.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что борьба с «российской угрозой» стала идеей фикс Вашингтона, и массовая высылка российских дипломатов из США и стран Запада подтверждает выросший уровень напряженности в мире.

В начале апреля американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции США в отношении России, не дают желаемого результата, Вашингтону следует идти по пути экономической изоляции Москвы.

В конце марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.