В США признали неэффективность санкций против России

Санкции, введенные Соединенными Штатам против России, не дают желаемого результата, Вашингтону следует идти по пути экономической изоляции Москвы, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я считаю, что проблема состоит в том, что Россия отбивается от рук. Что бы мы ни предпринимали, все не срабатывает, а президент [Дональд Трамп] по каким-то причинам испытывает трудности с тем, чтобы дать отпор непосредственно [российским властям]», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью сенатора телеканалу Fox News.

Сенатор считает, что экономическую изоляцию России можно организовать, найдя замену поставкам российских энергоносителей в Европу. «Они не протянут долго без потребителей», – заявил Грэм.

«На месте Трампа я бы попытался отрезать Россию от Германии, Франции и остальных потребителей ее нефти и газа, обеспечив им альтернативные источники вне России», – сказал законодатель.

В качестве примера он привел политику Рональда Рейгана в отношении СССР в 1980-е. «Каждый раз, когда русские пытались развивать свои военные технологии, мы старались на шаг опередить их. Каждый раз, когда они начинали отбиваться от рук по всему миру, Рейган наносил ответный удар», – заявил Грэм.

Ранее в воскресенье американский профессор по международной политике и гуманитарным предметам, политический аналитик Уолтер Рассел Мид заявил, что проблемы в отношениях между Россией и США имеют структурный, неизбежный характер и их невозможно исправить дипломатическими усилиями. По его словам, вся «проблема» заключается в том, что Вашингтон имеет дело с русскими.