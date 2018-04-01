Американский профессор: Мы не поладим с Москвой, потому что они - русские

Проблемы в отношениях между Россией и США имеют структурный, неизбежный характер и их невозможно исправить дипломатическими усилиями, считает американский профессор по международной политике и гуманитарным предметам, политический аналитик Уолтер Рассел Мид.

В интервью телеканалу CNN Уолтер Рассел Мид заявил, что, с российской точки зрения, американская политика «носит выраженный антироссийский характер», ведь, добывая сланцевую нефть, США уничтожают «один из элементов власти [российского президента Владимира] Путина».

«Мы уменьшаем цену на энергоносители, наращиваем военный потенциал и модернизируем ядерный арсенал. Все это ослабляет позиции России таким образом, что она не может предпринять каких-то контрмер», – приводит его слова ИноТВ.

Американский профессор отметил, что «перезагрузка не сработала, безмятежный взгляд Буша – тоже», а Дональд Трамп, подобно его предшественникам, уверен в том, что он умнее предыдущих президентов и сумеет наладить отношения с Россией.

«Много лет назад Кеннан (американский посол в СССР Джордж Кеннан, известный как «архитектор холодной войны» – прим. ВЗГЛЯД), по сути, сказал, что проблемы в американо-российских отношениях имеют структурный характер», – напомнил он. «Что интересно, в конце холодной войны все говорили: «Ох, Кеннан, да ты просто гений!». И потом все забыли о его словах: «Проблема не столько в том, что они коммунисты, а в том, что они русские». Ага, сейчас они не коммунисты, и отношения просто прекрасны!» – с иронией добавил профессор.

Уолтер Рассел Мид посетовал на то, что «Длинная телеграмма» Кеннана, в которой тот обосновывает невозможность сотрудничества с СССР, является «наиболее влиятельным эссе в истории внешней политики США», но сейчас этот документ «не имеет никого влияния».

Напомним, ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич говорил, что в мире идет не холодная, а ледяная война.