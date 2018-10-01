Госдолг США вырос до рекордных 21,5 трлн долларов

Государственный долг США вырос более чем на 1,2 трлн долларов за 2018 финансовый год, завершившийся 30 сентября. Показатель оказался на рекордной отметке в 21,5 трлн долларов, сообщает The Washington Examiner.

По данным издания, американский госдолг в последний рабочий день 2017 финансового года составлял 20,245 трлн долларов, а в пятницу, 28 сентября, впервые в истории достиг 21,516 трлн долларов, передает ТАСС.

The Washington Examiner прогнозирует, что дефицит американского бюджета к 2020 году достигнет отметки в 1 трлн долларов, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы, предшественника Дональда Трампа.

Согласно действующему законодательству, правительство может неограниченно увеличивать федеральные займы до 1 марта 2019 года. После этого заработает так называемый потолок госдолга, не позволяющий заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась в том, за счет чего, несмотря на гигантские долги, Соединенные Штаты продолжают процветать.