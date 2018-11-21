При Трампе госдолг США вырос на 2 трлн долларов

За время президентства Дональда Трампа госдолг США вырос более чем на 2 трлн долларов, следует из данных американского минфина.

Как передает CNN, госдолг «почти достиг отметки в 22 трлн долларов», пока контроль над американским Конгрессом был у республиканцев. С 20 января 2017 года госдолг вырос на 10% и составляет 21,974 трлн долларов, передает ТАСС.

В ноябре Трамп заявил, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока.