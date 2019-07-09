Предсказан скорый дефолт в США

Аналитики вашингтонского Центра двухпартийной политики опубликовали доклад, из которого следует, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября 2019 года.

По данным аналитиков, в первой половине сентября федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно. При этом подчеркивается, что в июле и сентябре минфин США будет продолжать расходовать средства на первоочередные и чрезвычайные меры.

«Нынешний новый анализ выявил опасный сценарий, который нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает. Все прогнозы неопределенны, но, учитывая потенциально разрушительные экономические последствия, единственный способ исключить возможность дефолта в этом году – это повышение потолка госдолга в ближайшие недели», – приводит РИА «Новости» слова эксперта по вопросам экономической политики Шая Акабаса.

В докладе указано, что федеральные доходы за 2019 год были низкими, а рост выручки составил менее 3%. Более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога авторы исследования связали с сокращением налогов в 2017 году.

Кроме того, как говорится в опубликованном в понедельник докладе Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета достиг 746 млрд долларов за первые девять месяцев 2019 финансового года Ожидается, что этот показатель будет равен или даже превысит 1 трлн долларов к концу финансового года. При этом уровень доходов вырос на 69 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а федеральные расходы увеличились на 208 млрд долларов.

Авторы документа подчеркивают, что вашингтонская администрация должна в ближайшее время активизировать переговоры с американским Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга, передает ТАСС.



Аналитики центра в конце доклада делают вывод, что наиболее вероятно, что дефолт в США наступит в начале октября.

В марте американский министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в профильном комитете Сената не смог назвать размер госдолга.

Госдолг США составляет более 22 трлн долларов.

Напомним, в конце июня бюджетное управление американского Конгресса сообщило, что к 2049 году госдолг США окажется на уровне 144% ВВП страны.

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