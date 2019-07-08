Алкогольные энергетики могут вернуться в магазины

Вопрос снятия запрета России на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили СМИ.

Как пишет газета «Известия», страны ЕАЭС считают, что Россия своим запретом создала «дополнительный барьер для торговли» на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. По данным издания, дата заседания пока не известна, но проект решения уже готов.

«В случае если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан России, государство обязано устанавливать более строгие правила», – сообщили в российском Минфине.

Там добавили, что весной 2019 года вопрос торговли алкоэнергетиками напитками рассматривался с участием всех государств, но никаких претензий в адрес российской стороны высказано не было.

В документах ЕЭК указано, что в ходе апрельского совещания представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении подтвердили, что запрет на торговлю алкоэнергетиками в России является барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.

Ранее Минфин направил в ЕЭК письмо, в котором напомнил, что изготавливать алкоэнергетики на экспорт не запрещено. А внутренние ограничения касаются не только импортируемой продукции, но и производства в стране.

Производство и оборот алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года в России. Исключение составляют лишь напитки, которые производятся на экспорт.

Напомним, в 2015 году Московская городская дума приняла закон о запрете продажи слабоалкогольных энергетических напитков во всех торговых точках столицы.