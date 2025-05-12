Путин призвал беречь память об уроках истории

Путин напомнил о важности исторической памяти и солидарности в борьбе с нацизмом

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», сообщается на сайте Кремля.

В своем приветствии Путин указал на особое значение 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что эта дата отразится в деловой и культурной программе форума.

«Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом», – отметил Путин.

По словам президента России, сегодня только объединенные усилия мирового сообщества позволяют обеспечивать гармоничное развитие и эффективно противостоять современным угрозам, среди которых терроризм, экстремизм и эскалация локальных конфликтов.

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет с 13 по 18 мая в Казани.