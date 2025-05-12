«Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.4 комментария
Путин призвал беречь память об уроках истории
Путин напомнил о важности исторической памяти и солидарности в борьбе с нацизмом
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» призвал беречь память об уроках истории.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», сообщается на сайте Кремля.
В своем приветствии Путин указал на особое значение 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что эта дата отразится в деловой и культурной программе форума.
«Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом», – отметил Путин.
По словам президента России, сегодня только объединенные усилия мирового сообщества позволяют обеспечивать гармоничное развитие и эффективно противостоять современным угрозам, среди которых терроризм, экстремизм и эскалация локальных конфликтов.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет с 13 по 18 мая в Казани.