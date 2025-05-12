Al-Jazeera: При ударе Израиля по школе в Газе погибли 15 человек

Tекст: Ольга Иванова

Израильская авиация рано утром нанесла удар по школе для девочек в Джебалии на севере сектора Газа. Сообщается, что в этом учебном заведении находились беженцы, спасавшиеся от боевых действий, передает РИА «Новости».

В результате атаки погибли минимум 15 человек, среди которых женщины и дети. Количество пострадавших уточняется.

Телеканал также отмечает, что Израиль в понедельник возобновил удары по различным районам Газы и Рафаха. Под артиллерийский обстрел попал один из кварталов города Газа и лагерь Эн-Нусейрат в центральной части сектора.

Как сообщалось 7 мая, жители лагеря Эль-Бурейдж в секторе Газа вновь попали под обстрел школы Абу-Хмейса, что привело к многочисленным жертвам среди размещенных там беженцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после полного уничтожения ХАМАС.