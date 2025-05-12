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При ударе Израиля по школе в Газе погибли 15 человек
Al-Jazeera: При ударе Израиля по школе в Газе погибли 15 человек
Жертвами израильского удара по школе для девочек в городе Джебалия на севере сектора Газа стали не менее 15 человек, включая женщин и детей, сообщил телеканал Al-Jazeera.
Израильская авиация рано утром нанесла удар по школе для девочек в Джебалии на севере сектора Газа. Сообщается, что в этом учебном заведении находились беженцы, спасавшиеся от боевых действий, передает РИА «Новости».
В результате атаки погибли минимум 15 человек, среди которых женщины и дети. Количество пострадавших уточняется.
Телеканал также отмечает, что Израиль в понедельник возобновил удары по различным районам Газы и Рафаха. Под артиллерийский обстрел попал один из кварталов города Газа и лагерь Эн-Нусейрат в центральной части сектора.
Как сообщалось 7 мая, жители лагеря Эль-Бурейдж в секторе Газа вновь попали под обстрел школы Абу-Хмейса, что привело к многочисленным жертвам среди размещенных там беженцев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после полного уничтожения ХАМАС.