Грузинские фермеры попросили власти страны наладить отношения с Россией

Запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, потому власти должны наладить диалог с Москвой, заявил фермер из города Кварели (край Кахети) Михаил Манисашвили.

Манисашвили рассказал в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии, что в Кахети нет «ни одного куска необработанной земли», развивается виноградарство, люди берут кредиты.

«У нас была построена экономика, а сейчас она рушится из-за 10-15 «националов» (члены оппозиционной партии «Единое национальное движение»). Почему мы должны страдать? Впереди нас ждет ртвели (сбор винограда), куда нам деть столько винограда? Нашей просьбой и требованием является то, чтобы власти сумели наладить диалог с Россией и разрешили этот вопрос», – передает ТАСС слова грузинского фермера.

В субботу Кварели посетили министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и глава минсельхоза Леван Давиташвили. Они провели встречу с фермерами, виноградарями и владельцами маленьких гостиниц. На встрече также присутствовала и глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Чиновники выслушали претензии и опасения местных жителей, вовлеченных в туристическую сферу. Глава минсельхоза обещал фермерам помочь, если у них возникнет проблема с реализацией фруктовых культур.

Министр экономики заявила, что в Грузии стабильная ситуация, и в стране с уважением относятся к российским туристам в том числе.

«В стране иностранцев притягивают кухня и вино. Об этом говорит весь мир. Грузия является уникальным и безопасным местом, а одним из центров притяжения является Кахети», – подчеркнула Турнава.

Отметим, что ранее российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию, в том числе из Грузии, на девять месяцев.

Напомним, Россия ввела ограничения против Грузии из-за организованных оппозицией и частью общества антироссийских акций протеста.

Европе заявили, что данные меры «несоразмерны» антироссийским действиям, предпринятым грузинской стороной в отношении Москвы. В США заявили, что ограничения, которые вводит Россия, являются «непропорциональными».

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