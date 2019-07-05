США отреагировали на российские ограничения против Грузии

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что ограничения, которые вводит Россия против Грузии в сфере авиаперевозок и туризма, являются «непропорциональными», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Меры России несправедливые, ненужные и непропорциональные», –заявила она, сообщает Общественное ТВ Грузии.

По ее словам, речь идет об «отмене полетов в Грузию и призывах к российским гражданам не посещать Грузию в качестве туристов».

Элизабет Руд также сказала, что ее «особое внимание» вызвало решение Абхазии закрыть границу с Грузией.

«Это серьезная проблема, это вызов, это усложняет гуманитарную обстановку», – заявила глава американской дипмиссии в Грузии.

«Призываю де-факто власти Абхазии снять ограничения. Призываю Россию выполнять Соглашение о прекращении огня от 2008 года, по которому должна быть доступной гуманитарная помощь», – заявила дипломат.

Россия ввела ограничения против Грузии из-за организованных оппозицией и частью общества антироссийских акций протеста.

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