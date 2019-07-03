ЕС назвал «несоразмерным» запрет России на авиасообщение с Грузией

Евросоюз полагает, что решение России о запрете полетов в Грузию «несоразмерно» и призывает использовать Женевские дискуссии для снижения напряженности, сообщила европейская дипслужба.

«Последние события в отношениях между Российской Федерацией и Грузией рискуют негативно сказаться на гражданах обеих стран. Считаем решение России о запрете полетов в Грузию с 8 июля необоснованным и несоразмерным», – говорится в сообщении дипслужбы, передает РИА «Новости».

Введенные в Абхазии ограничение на пересечение границы с Грузией «серьезно сказываются на свободе передвижения и создают дополнительные трудности для населения, затронутого конфликтом», полагают в ЕС.

«Их необходимо снять, чтобы избежать дальнейших гуманитарных трудностей. Начавшийся сегодня раунд Женевских международных дискуссий должен быть эффективно использован для снижения напряженности и облегчения положения населения», – отмечается в сообщении.

Напомним, Россия ввела ограничения из-за антироссийских выступлений в Тбилиси, которые начались 20 июня после визита в Грузию российских депутатов на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.