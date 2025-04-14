Москва готова сотрудничать с Тбилиси без изменений позиции по Абхазии

Замглавы МИД РФ заявил о готовности к сотрудничеству с Грузией

Tекст: Денис Тельманов

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, несмотря на разногласия по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

«Мы сожалеем о том, что грузинское руководство увязывает восстановление дипотношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. Мы готовы и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», – сказал Галузин в интервью «Известиям».

Галузин отметил, что Россия остается для Грузии ключевым рынком по винодельческой продукции и фруктам, а также ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. По его словам, страны объединены общей историей, верой и культурно-гуманитарными связями. Он подчеркнул, что российская сторона пошла на существенные шаги, включая восстановление прямого авиасообщения и безвизового режима для граждан Грузии.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению и идти так далеко, насколько готова грузинская сторона», – заключил Галузин. В настоящее время между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, которые были разорваны после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия исключает свое участие в формате «три плюс три» из-за России, по заявлению министра иностранных дел Маки Бочоришвили. Грузинская авиакомпания Georgian Airways летом откроет регулярные рейсы между Тбилиси и Екатеринбургом в рамках расширения своих маршрутов по России. Президент Грузии Михаил Кавелашвили не намерен посещать Москву 9 мая, несмотря на утверждения оппозиции.