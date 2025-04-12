Грузия исключила участие в формате «три плюс три» из-за России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», глава МИД Грузии заявила о «сотрудничестве со всеми соседями, кроме России».

Она объяснила это тем, что «два региона Грузии оккупированы Россией».

«Это и является причиной, по которой мы не рассматриваем участие Грузии в данном форуме», – сказала Мака Бочоришвили.

«Мы называем этот формат «три плюс два», – отметила она.

По ее словам, военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии является «неприемлемым» для Тбилиси.

Министр иностранных дел Грузии напомнила, что после войны-2008 Тбилиси и Москва работают только в формате Женевских дискуссий по Закавказью с участием международных посредников.

«Это формат очень ценен, так как мы имеем возможностью рассматривать связанные с конфликтами вопросы», – заявила руководитель грузинской дипломатии.