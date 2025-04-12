Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Грузия исключила участие в формате «три плюс три» из-за России
Грузия исключает свое участие в формате «три плюс три» (страны Южного Кавказа, Турция, Россия, Иран) из-за России, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на Антальском дипломатическом форуме, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси
Как сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», глава МИД Грузии заявила о «сотрудничестве со всеми соседями, кроме России».
Она объяснила это тем, что «два региона Грузии оккупированы Россией».
«Это и является причиной, по которой мы не рассматриваем участие Грузии в данном форуме», – сказала Мака Бочоришвили.
«Мы называем этот формат «три плюс два», – отметила она.
По ее словам, военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии является «неприемлемым» для Тбилиси.
Министр иностранных дел Грузии напомнила, что после войны-2008 Тбилиси и Москва работают только в формате Женевских дискуссий по Закавказью с участием международных посредников.
«Это формат очень ценен, так как мы имеем возможностью рассматривать связанные с конфликтами вопросы», – заявила руководитель грузинской дипломатии.