Отделяемые фрагменты «Союза» нашли в Якутии

В двух районах Якутии нашли отделяемые фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщает пресс-служба республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Старший госинспектор Алданского комитета экологического надзора Петр Иванов сообщил, что накануне «фрагменты обнаружены в густой чаще лесов», очагов возгорания нет, поисковые работы продолжатся с понедельника, передает РИА «Новости».

Сообщается также, что поиски в районах падения отработавших ступеней ракеты велись с вертолета.

В Алданском районе найдены два фрагмента створки головного обтекателя, а в Вилюйском улусе – три фрагмента второй ступени.

Экологи взяли пробы в местах падения фрагментов. Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры готовятся вывезти обломки.

Ранее в пятницу ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

Позднее в Роскосмосе сообщили о том, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2. Также на орбиту вышли 32 малых космических аппарата.