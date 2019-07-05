Первая в 2019 году ракета стартовала с Восточного

Ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» №2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

Пуск стал первым в этом году с нового российского космодрома, передает РИА «Новости».

Роскосмос вел трансляцию запуска.

Через 10 минут после пуска от ракеты-носителя отделится разгонный блок «Фрегат» со спутниками. Ему предстоит развести аппараты по трем разным орбитам.

Через час после пуска ракеты «Метеор-М» будет выведен на орбиту средней высотой 832 километра. Затем в течение еще двух часов «Фрегат» выведет малые спутники на две орбиты – высотой порядка 580 километров и 530-540 километров.

После окончания миссии «разгонник» переведут на траекторию входа в атмосферу. Примерно в 14.07 мск несгоревшие элементы его конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана.

Кроме «Метеора» «Фрегат» доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов – из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора.

Российские малые будут представлены тремя научно-образовательными спутниками «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат».

Сообщается также, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вместе с вице-премьером Юрием Борисовым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным наблюдали за пуском с космодрома Восточный. Вместе с ними на смотровой площадке был и вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Напомним, запущенный при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 2017 году гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-1 не был выведен на целевую орбиту.