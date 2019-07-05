Запущенные с Восточного спутники вышли на орбиту

В Роскосмосе сообщили, что 32 малых космических аппарата отделились от разгонного блока «Фрегат» и вышли на заданные орбиты.

«Фрегат» выпустил аппараты на три разных орбиты, в зависимости от их задач.

«Первая – это солнечно-синхронная высотой 828 км и наклонением 98,57 градуса, вторая – высотой 580 км и наклонением 97,7 градуса. Еще часть спутников была выведена на орбиту высотой 530 км и наклонением 97,5 градуса. Все аппараты штатно отделились от разгонного блока, их дальнейшее управление будут производить компании – заказчики запуска», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.



Три из доставленных на орбиту аппаратов – «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат» – российские. Остальные принадлежат заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.

Напомним, ранее в пятницу ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

Позднее в Роскосмосе сообщили о том, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.