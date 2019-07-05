«Фрегат» вывел на орбиту спутник «Метеор-М»

В Роскосмосе сообщили о том, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.

«Спутник «Метеор-М» выведен на орбиту 830 км. Отделение мини-спутников запланировано после выведения основной нагрузки», – передает ТАСС слова представителя Роскосмоса.

После «Метеора-М» «Фрегат» продолжит работу и выведет на орбиту еще 32 малых космических аппарата.

Напомним, ранее в пятницу ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.