В зоне подтопления под Иркутском поймали мародеров

Сотрудники полиции задержали пятерых мародеров, которые похищали имущество людей в зоне подтопления в Иркутской области, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены пятеро подозреваемых, в том числе в хищениях из подтопленных домов местных жителей», – передает ТАСС сообщение МВД России.

По результатам проведенных доследственных проверок возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ («Кража»), сообщили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. В результате паводка в Иркутской области погибли 22 человека, местонахождение еще 13 человек неизвестно. Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.

Решением президента России наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального характера. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ЧС.