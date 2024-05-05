Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.13 комментариев
На Украине рассказали о бегстве уклонистов в Молдавию
Госпогранслужба Украины: Украинцы пытаются уехать из страны в Молдавию
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране участились случаи нелегального пересечения границы с Молдавией по трассе Маяки – Удобное в Одесской области.
Отмечается, что на данном участке дороги, где осуществляется контроль въезда и выезда из страны, украинские граждане пытаются различными способами обойти законные пункты пропуска, пишет «Коммерсант».
Демченко в эфире телеканала «Рада» пояснил, что сегодня очень часто люди выбирают этот участок, эту транзитную дорогу для незаконного пересечения границы. По его словам, некоторые скрываются в транспортном средстве, кто-то может бросить свой автомобиль и попытаться попасть на территорию Молдавии.
В апреле украинский пограничник во время патрулирования в Одесской области перешел границу и оказался на территории Молдавии.
Ранее сообщалось, что Словакия с начала года фиксирует рост нелегальной миграции с Украины на фоне мер по мобилизации.