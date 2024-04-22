Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
Украинский пограничник сбежал в Молдавию во время патрулирования
«Страна.ua»: Украинский пограничник в Одесской области во время патрулирования сбежал в Молдавию
Украинский пограничник во время патрулирования в Одесской области перешел границу и оказался на территории Молдавии, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Уточняется, что побег был совершен в селе Серпневое Тарутинского района, пограничник подождал, пока напарник уснул, переоделся в гражданскую форму, оставил оружие и нелегально пробрался в Молдавию. Мотивы и причины не сообщаются, передает РИА «Новости».
Ранее Госпогранслужба Украины заявила о попытках десяти человек в день сбежать из страны по поддельным документам.