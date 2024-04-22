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Власти Украины рассказали о попытках мужчин сбежать из страны
Госпогранслужба Украины заявила о попытках десяти человек в день сбежать из страны по поддельным документам
За день около десяти мужчин предпринимают попытки сбежать с Украины по поддельным документам, сообщил спикер госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
Демченко сказал, что подобные попытки «ежедневно фиксируются на границе». Уклонисты также пытаются подкупать пограничников. Наиболее популярными направлениями среди пытающихся сбежать с Украины Демченко назвал Молдавию и Румынию, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, по данным СМИ, около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну. Среди украинцев стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов».