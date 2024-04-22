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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    22 апреля 2024, 05:53 • Новости дня

    Власти Украины рассказали о попытках мужчин сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины заявила о попытках десяти человек в день сбежать из страны по поддельным документам

    Tекст: Антон Антонов

    За день около десяти мужчин предпринимают попытки сбежать с Украины по поддельным документам, сообщил спикер госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

    Демченко сказал, что подобные попытки «ежедневно фиксируются на границе». Уклонисты также пытаются подкупать пограничников. Наиболее популярными направлениями среди пытающихся сбежать с Украины Демченко назвал Молдавию и Румынию, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по данным СМИ, около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну. Среди украинцев стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов».

    21 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Как сообщил Развожаев в своем Telegram-канале, в воскресенье утром на одном из кораблей моряки отбили атаку противокорабельной ракеты. Он добавил, что упавшие осколки вызвали возгорание, которое быстро потушили.

    Ранее российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун».

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    21 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили на аэродроме Днепр украинские самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор и пусковую установку ЗРК С-300ПС, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ поразили цех по производству беспилотников, радиолокационную станцию «Пеликан», а также живую силу и технику ВСУ в 104 районах.

    По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбиты 194 украинских БПЛА, восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

    В сообщении говорится, что с начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 БПЛА, 508 ЗРК, 15 816 танков и ББМ, 1269 РСЗО, 9008 орудий артиллерии, 21 205 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.

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    21 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на западном направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны.

    Отмечается, что уничтожены 155-мм гаубица М777, два 105-мм орудия М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», БМ РСЗО «Град», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

    В Минобороны уточнили, что на южном направлении подразделения Южной группировки войск полностью освободили Богдановку, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ. В сообщении говорится, что отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ и уничтожены 152-мм орудие Д-20, БМ РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота», пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Как указали в пресс-службе, на центральном направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак и уничтожили 155-мм гаубицу М777 и склад ГСМ.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, а также уничтожили 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    В ведомстве добавили, что на Днепровском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 23-й бригаде нацгвардии и 121-й бригаде теробороны, также уничтожена 175-мм САУ М107 производства США.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска за сутки улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне СВО.

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    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    21 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Группировка ВСУ в Семеновке оказалась под угрозой окружения

    Кимаковский: Группировка ВСУ в Семеновке рискует попасть в окружение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в селе Семеновка рискует оказаться в окружении. У населенного пункта осталась единственная дорога, по которой ВСУ могут покинуть населенный пункт, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, у ВСУ осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки под Авдеевкой, при этом оставшаяся там группа украинских военных может попасть в окружение, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил также, что оставшийся путь снабжения также находится под огневым контролем ВС России.

    Ранее Кимаковский сообщил, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

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    21 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Пентагон пообещал доставить боеприпасы Киеву за несколько дней

    Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США после подписания законопроекта о военной помощи смогут доставить ВСУ боеприпасы со складов в Германии в короткий срок, передает New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

    По словам Райдера, у США надежная логистика, поэтому снаряды могут быть доставлены в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

    Напомним, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.

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    21 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    @ State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    По его словам, взрыв произошел в районе припортовой инфраструктуры, передает ТАСС.

    По данным издания «Супильне», взрыв прогремел через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.

    Ранее в Одессе и в районе Черноморска также прогремели взрывы.

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    21 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    В Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS на следующей неделе

    Сенатор допустил возобновление военных поставок США Украине до конца следующей недели

    Tекст: Ольга Иванова

    США могут возобновить военные поставки Украине, включая ракеты ATACMS, уже к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

    Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

    Сенатор подтвердил, что поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ракеты ATACMS.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

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    21 апреля 2024, 11:10 • Новости дня
    Стало известно условие для новых поставок оружия НАТО Киеву

    Источник: Условием для новых поставок оружия НАТО Киеву был закон о мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Как сообщил источник ТАСС, принятие на Украине закона о мобилизации было условием для поставок оружия со стороны стран НАТО, поскольку они имеют смысл только при наличии значительного числа военных, которые могут его использовать, для чего необходим активный призыв новых солдат.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

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    21 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 20.15 по мск объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о характере взрыва и его последствиях пока не поступало.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается (хотя местные риелторы еще в феврале сообщали обратное). Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

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    21 апреля 2024, 22:56 • Новости дня
    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину

    Генсек НАТО Столтенберг заверил в отсутствии у альянса планов направлять «боевые силы» на Украину

    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине есть «люди в форме» из стран НАТО, но «боевые силы» альянса направлять туда не планируется, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заверил, что «планов присутствия НАТО в боевой роли» на Украине нет. Однако, отметил он, на Украине присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах», эти люди «дают советы и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC

    Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо понимать «разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют», и отправкой «боевых сил». Он заверил, что направлять «боевые силы» на Украину «не планируется».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи. О возможности отправки европейских войск на Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

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    21 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Еврокомиссар назвал неизвестной дату поставок нового оружия ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI не смог сообщить, когда именно ВСУ получат новое вооружение.

    По его словам, назвать точную дату крайне сложно. Он сообщил, что комиссия постоянно находится в контакте со странами-членами ЕС и украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

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    21 апреля 2024, 12:50 • Новости дня
    ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении

    Подполье: ВСУ из-за потерь на Херсонском направлении пополняют ряды за счет осужденных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ на Херсонском направлении пополняют ряды за счет осужденных, говорится в заявлении организации сопротивления «Русский Херсон».

    Как говорится в заявлении, из-за огромных потерь на Херсонском направлении ВСУ начали пополнять из числа осужденных, в том числе за особо тяжкие преступления, передает ТАСС. Подпольщики рассказали также о том, что есть данные о шести заключенных, которые в ближайшие дни собираются убежать в Европу.

    Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что расположение артиллеристов ВСУ в городе Бериславе Херсонской области поражено авиабомбой.

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    21 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине в 14:38 по местному времени (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога в четырех областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

    Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Накануне в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели несколько мощных взрывов.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2024, 09:40 • Новости дня
    Володин: США заставляют Украину воевать до последнего украинца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США решением о выделении новой военной помощи Украине заставляют эту страну воевать до последнего украинца, заявил редседатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, таким решением США заставляют Киев воевать до последнего украинца, окончательно похоронить экономику и лишить ее будущего, но это не изменит ситуацию на поле боя это не изменит и киевский режим потерпит поражение, передает ТАСС.

    Володин отметил, что президент США Джо Байден не скрывает, что деньги получат прежде всего американские компании, а те средства, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Председатель Госдумы подчеркнул, что это «долговая кабала, из которой не выбраться».

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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