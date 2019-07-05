У нового главы Донецкой области родители оказались жителями ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко, брат и родители которого проживают на территории, подконтрольной ополченцам, и не хотят переезжать.

Президент приехал в Краматорск, где лично представил нового руководителя региона, передает ТАСС.

Зеленский призвал не делить жителей Донбасса «на своих и чужих».

«Давайте я расскажу. Очень важная ситуация. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить... У Паши там семья, там его родители. Они украинцы. Это их земля, они не хотят оттуда переезжать, это их выбор», – заявил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что Кириленко не общается со своим братом из-за политических разногласий. Он подчеркнул, что после того как Украина «вернет Донбасс», проблема разбитых семей будет очень важной.

«Прошу не делить нас. Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, они такие же украинцы, дефектов у них нет», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от Москвы нельзя требовать выполнения той части Минских соглашений, которые зависят от Киева.