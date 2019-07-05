Конюхов рассказал о готовящемся рекорде

Российский путешественник Федор Конюхов вылетел в Крым на самолете с солнечными батареями, рассказал сын исследователя Оскар Конюхов.

Это тестовый полет в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца, передает ТАСС.

«Пятого июля в 6.14 по московскому времени Федор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский взлетели с аэродрома Северка (Московская область) курсом на Евпаторию (Крым)», – сказал он.

Самолет «Летающая лаборатория», на котором полетел Конюхов, оборудован солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии.

Основной целью полета Конюхов ставит испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.

По словам Конюхова, размах крыла самолета составляет 25 м, а вес аппарата – 900 кг.

Отмечается, что Конюхов планирует осуществить беспосадочный перелет вокруг света на энергии Солнца в 2021 году. Для этого проектируется и будет построен самолет, способный совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.

Перелет путешественник планирует совершить за один световой день по маршруту Московская область (аэродром Северка) – Воронеж (Усмань) – Ростов-на-Дону (Ольгинская) – Евпатория (аэродром Табаско).

Ранее сын Конюхова рассказал о новых мировых рекордах путешественника.

Напомним, в 2018–2020 годах Конюхов намерен совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света. Его маршрут разбит на три этапа. Сейчас он завершил первый, который стартовал в декабре 2018 года из Новой Зеландии.

В декабре 2019 года Конюхов продолжит путь от мыса Горн (Чили) до Австралии (мыс Люин), а в декабре 2020 года – переход из Австралии в Новую Зеландию. Общая протяженность кругосветного путешествия – 27 тыс. км.